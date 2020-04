Jihočeské památky se otevírají návštěvníkům. Navzdory koronaviru do nich mohou lidé nahlédnout online. Například zámek v Dačicích připravil tematické videoprohlídky. Průvodce je sice v zámeckých chodbách úplně sám, ale díky videu může virtuálním návštěvníkům ukázat to, čeho by si při normální prohlídce ani nevšimli.