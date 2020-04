Velikonoce v době pandemie. Bohoslužby v prázdných kostelech a věřící připojeni on-line

Boží hod velikonoční se letos kvůli koronaviru odehrál v jiných kulisách, než na co jsou věřící zvyklí. Bohoslužby se v kostelech tentokrát konaly bez nich. Sledovat je mohli alespoň na dálku díky televizním nebo internetovým přenosům. Například kněz farnosti v Bílovicích Jan Liška má ale jasno. „Ani tenhle mimořádný stav nedokáže zastavit to, co máme ve svém srdci,“ říká.