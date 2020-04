Stovky lidí denně, včetně svátků a víkendů, míří do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Právě tam začali zdravotníci testovat na koronavirus v Česku mezi prvními. Bude to už měsíc. Po tuto dobu platí v nemocnici krizový režim. Postarat se ale musí i o pacienty v ohrožení života a taky ty, kterým by bez rychlé pomoci zůstaly trvalé následky.