Na velikonoční svátky zřejmě vyjde pěkné počasí a řada lidí vyrazí ven do přírody. Stále ovšem platí omezení pohybu nařízené vládou a zákaz shromažďování. Co všechno je zatím povoleno a co nikoliv? Hostem Poradny byl advokát Tomáš Pauch.