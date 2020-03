Maturity by se mohly konat 21 dní poté, co se znovu otevřou školy. Oznámil to ministr školství Robert Plaga (ANO) s tím, že pokud se otevřou až po začátku června, mohly by je nahradit výsledky z posledních ročníků. O zkrácení letních prázdnin ministerstvo zatím neuvažuje.