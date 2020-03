Záznam brífinku po středečním jednání vlády. Od půlnoci ze středy na čtvrtek začne platit celorepubliková povinnost chodit na veřejnosti jen se zakrytým nosem a ústy (respirátorem, rouškou či šátkem). Vláda také vyhradila dvě hodiny pro nákupy lidí přes 65 let, a to od 10:00 do 12:00.