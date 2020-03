Ve věku 80 let zemřela v sobotu ráno česká jazzová a swingová zpěvačka Eva Pilarová. Začínala v divadle Semafor, kde se potkala se silnou pěveckou generací 60. let, Waldemarem Matuškou, Karlem Gottem nebo Jiřím Suchým. Kariéra Evy Pilarové trvala šedesát let. Ještě nedávno vystupovala, často i se zpěváky, kteří byli mladší i o několik generací.