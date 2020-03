Ministerstvo zdravotnictví by mělo zveřejnit výsledky testů na koronavirus u dalších lidí. Někteří z nich přišli do kontaktu s nakaženými, kterých je aktuálně pět. Ráno by také měla zasednout Bezpečnostní rada státu. Rozhodne například o případném omezení dalších velkých akcí jako třeba hokejové nebo fotbalové zápasy.