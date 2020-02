Sanderse dohání minulost. Třeba video, na kterém chválí Fidela Castra

Nyní bojuje o kandidaturu, v listopadu by mohl Bernie Sanders stanout tváří v tvář stávajícímu republikánskému prezidentovi Donaldu Trampovi. Osmasedmdesátiletý demokrat by se mohl stát vůbec prvním židovským prezidentem Spojených států. Vedle značně levicových návrhů na reformy by mu ale mohly ublížit jeho vlastní kontroverzní výroky z minulosti. Zvláště slova chvály na adresu autoritářských nebo vysloveně totalitních režimů z jeho cest v minulých dekádách.