Z balistické zkušebny brněnské Univerzity obrany jsou výstřely slyšet několikrát do týdne. Odborníci tam testují munici pro policii a armádu. Používají k tomu speciální střeleckou stolici, která náboj prožene 25 metrů dlouhým tunelem, než se zavrtá do balistického gelu. Vyvíjí i vlastní munici, která má třeba zneškodnit útočníka v letadle, aniž by ohrozila cestující nebo konstrukci stroje.