Británie oficiálně vystoupila z Evropské unie. Co to znamená pro Česko?

Spojené království po 47 letech opustilo Evropskou unii. Brexit bude mít dopad zhruba na sto tisíc Čechů, kteří v zemi žijí. Ti se musí do poloviny roku registrovat a získat do úřadů postavení usedlíka. EU a Británii čekají zásadní jednání o budoucích obchodních vztazích. Z ČR se ročně vyveze do Spojeného království zboží za víc než 200 miliard korun – z toho značnou část tvoří stroje a dopravní prostředky.