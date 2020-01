Jednotlivé kusy už jsou na místě. Asi za tři týdny už budou do sebe zapadat a vytvoří tak v Drnholci dočasný most přes řeku Dyji. Ten starý by už nemusel vydržet větší dopravní zátěž, ta ho přitom na devět měsíců čeká. Bude totiž součástí objízdné trasy, která začne s opravou mostu přes Novomlýnské nádrže. Ze stejného důvodu staví další konstrukci i v Brodu nad Dyjí.