Filmová atmosféra v malebném městečku v Utahu. Odstartoval Sundance 2020, jeden z nejosobitějších festivalů

Zasněžené uličky a fanoušci filmu. Tohle spojení funguje na festivalu Sundance už řadu let. Jedná se o přehlídku nejlepších nezávislých snímků za uplynulý rok. Filmový svátek odstartoval 23. ledna a potrvá až do 2. února. Festival, na jehož vzniku se významně podílel Robert Redford, bude mít letos i českou stopu. Soutěžit bude animovaný film Dcera studentky pražské FAMU Darji Kaščejevové, který byl nedávno nominovám také na Oscara, a český počin SH_T HAPPENS, který natočili Michaela Mihályi a Dávid Štumpf.