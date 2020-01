Vlci a vlčata. Rozhovor s českou odbornicí Tanjou Askani o (ne)bezpečí šelem

Německo pozorně sleduje případ myslivce, který ve volné přírodě zastřelil vlka. To je v zemi trestné. Jenže střelec se hájí, že šelma předtím zranila několik loveckých psů. Návrat původních predátorů do evropské přírody budí od 90.let kontroverze také třeba v Česku nebo Polsku. Hlavně ze strany chovatelů ovcí. S českou odbornicí Tanjou Askani, která žije dvacet let v Německu, o tématu promluvil berlínský zpravodaj ČT Martin Jonáš.