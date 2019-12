Doprava do krkonošských horských středisek v pondělí znovu kolabovala. Policie regulovala provoz na příjezdových cestách do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou. Už v neděli museli policisté dočasně silnice uzavřít kvůli náporu turistů, kteří do hor přijíždějí oslavit nový rok.