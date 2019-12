Až třikrát více zákazníků než obvykle zavítá před Štědrým dnem do nákupního centra Vaňkovka v Brně. Obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních totiž budou mít od úterního poledne do konce svátků zavřeno. Lidé tak shánějí vánoční dárky, kupují i potraviny. Do obchodů kromě zákazníků ale zamířili také policisté a inspektoři, kteří na nákupy dohlížejí.