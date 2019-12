Nepokoje v Indii. Nový zákon o občanství by mohl rozdmýchat náboženský konflikt

Při protestech v Indii zemřeli dva lidé. Stovky dalších policie zatkla. Davy demonstrují i přes zákaz úřadů proti novému zákonu o občanství. To by mohli získat i ti ilegální přistěhovalci z Pákistánu, Afghánistánu a Bangladéše, kteří nevyznávají islám. A to vyvolává napětí mezi hinduisty a muslimy. Zvláště poté, co v létě úřady odebraly autonomní status převážně muslimskému státu Džammú a Kašmír.