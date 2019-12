V australském Sydney zemřel v sobotu muž zraněný při nedávné erupci sopky na novozélandském ostrově White Island. Počet obětí se tak zvýšil už na šestnáct. Oznámil to list The New Zealand Herald. Policejní potápěči znovu začali prohledávat vody blízko ostrova ve snaze najít těla dvou zbývajících obětí výbuchu.