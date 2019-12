Přemnožení bobři na Chebsku a Mariánskolázeňsku přehradili jeden z přítoků do nádrže Skalka. Voda se proto rozlila do údolí. Správci rybníků se obávají, že na rybáře spadnou stromy, do kterých se bobři pustili. Mají také strach, že tato zvířata naruší pevnost tamních hrází. Správci proto spolu s ochranáři hledají způsob, jak bobrům v další práci zabránit. Pomoci mohou zvláštní dotace na ochranu proti škodám.