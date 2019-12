Výjezdní doložku už netřeba. Druhý prosincový víkend 1989 jel na Západ každý, kdo měl kola

Dlouhé fronty – to je sice pojem spojovaný hlavně s pozdní normalizací, ale dlouhé fronty byly i symbolem vrcholící revoluce v roce 1989. Nebyly to však tentokrát fronty na nedostatkové potraviny nebo oděvy, nýbrž nejprve fronty v bankách, kde bylo od 4. prosince možné volně vyměnit 500 Kčs za šilinky. A pak to byly fronty u hraničních přechodů, k jejichž přejetí stačil už jen pas. Skončila éra devizových příslibů a hlavně výjezdních doložek, které od roku 1948 držely československé občany v uctivé vzdálenosti od zakázaného Západu.