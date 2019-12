Rivalita stranou. Před třiceti lety spojil lidský řetěz Pardubice a Hradec Králové

Je to právě třicet let, co řetěz lidských rukou spojil Hradec Králové a Pardubice, tedy dvě největší města tehdejšího Východočeského kraje. Města jsou od sebe vzdálená dvacet tři kilometrů a jejich vzájemná rivalita je zde odjakživa patrná. Událost z doby, kdy v Československu padal komunistický režim, je proto dodnes ojedinělým symbolem solidarity a vítězství nad totalitní mocí.