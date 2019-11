Kilometr dlouhý most pro autodopravu vede přes řeku Amur a očekává se, že bude významnou obchodní spojnicí mezi oběma státy. Stavba mostu, který propojuje ruský Blagověščensk a čínskou prefekturu Chej-che, započala v roce 2016. Do řádného provozu by se měla stavba uvést v dubnu příštího roku.