Tramvaje, které začátkem příštího roku vyjedou do brněnských ulic, teď připomínají spíš elektrikářskou dílnu. Technici brněnského dopravního podniku je totiž sami skládají z jednotlivých dílů. S prvními dvěma vozy už finišují, během pěti let by jich do brněnských ulic mělo vyjet dalších 39. Nové tramvaje za 1,3 miliardy tak postupně nahradí staré vozy K2.