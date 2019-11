Zpravodajka Šámalová se dostala do bezprostřední blízkosti střetů v Hongkongu

Zpravodajka ČT v Hongkongu Barbora Šámalová se v živém vstupu dostala do střetů policistů s demonstranty. Reportovala z akce, jíž aktivisté chtěli odvést pozornost policie od nejvyhrocenějšího konfliktu na polytechnické univerzitě. Během vstupu však těžkooděnci rychle rozháněli dav. „Podle toho, co se děje kolem nás, se zdá, že policie značně postoupila a přiblížila se do naší blízkosti. Jak možná vidíte, střílí slzný plyn a gumové projektily, takže asi budeme muset vstup přerušit,“ zaznělo předtím, než s kameramanem museli utéct do bezpečné vzdálenosti.