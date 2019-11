Na plzeňském náměstí Republiky už stojí vánoční strom – letos je to 50 let starý smrk. A po osmi letech dostane taky novou výzdobu - za 700 tisíc korun. Přípravy na Vánoce už běží naplno napříč republikou. Kolik letos investují česká města do světelných dekorací a na co si dávat při jejich výběru a instalaci pozor?– téma následujících minut regionálního vysílání ze západu Čech.