Přesně před 30 lety Čechoslováci opanovali Řím. Na svatořečení Anežky České jich do italské metropole dorazilo 10 tisíc, když jim komunistické úřady nečekaně vydaly povolení vycestovat do západní Evropy. Oslava kanonizace české světice a patronky národa tak byla předzvěstí sametové revoluce. Po 30 letech vyrazil s poutníky na Národní pouť do Říma i redaktor ČT Josef Kvasnička.