Jednotky OSN často nedokážou zabránit násilí v Mali kvůli velkým vzdálenostem a nepřístupnému terénu. Poté, co země v roce 2012 upadla do chaosu, se islamisté rozšířili až do středu této africké země. Rekrutovat se radikálové snaží i pastevce z Fulanů, kteří jsou muslimové.