Hong Kongem stále zmítá jedna z největších krizí v dějinách. Další protesty si vyžádaly desítky raněných

Měsíce trvající protesty uvrhly Hongkong do největší krize od roku 1997. Střety bezpečnostních složek země a demonstrujících si vyžádaly už i některé životy a tisíce raněných. Napětí znovu eskalovalo už o víkendu 2. a 3. listopadu. Podle agentury Reuters byly střety jedny z nejnásilnějších za poslední týdny. Demonstranti při nich zdemolovali kancelář čínské státní agentury Nová Čína. Hongkongská policie nasadila proti davům slzný plyn, vodní děla, pepřový sprej, gumové projektily, ale i ostrou munici. Spouštěčem protestů byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny.