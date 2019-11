Biologický odpad mají lidi letos poprvé třídit celý rok, dosud to bylo jen od jara do podzimu. Tráva, listí nebo větve patří do hnědých popelnic a je na obcích, jestli je budou vyvážet i přes zimu, nebo zvolí jiný způsob třídění. Další změna pak přijde od nového roku, kdy budou muset obce dát lidem možnost, jak se zbavit také použitých tuků a olejů.