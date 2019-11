Zámek v Třeboni poprvé vystavuje liturgické předměty a oděvy ze svého depozitáře. Veřejnost je může vidět jenom do neděle. Prohlídkové trasy ale zůstanou přístupné až do konce roku. Právě v listopadu na zámek před víc než sto lety přijížděli Schwarzenbergové a zůstávali do Vánoc. Pak se z Třeboně přesouvali do Vídně, aby stihli nejvýznamnější plesy.