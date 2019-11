30 let svobody. Z rodinného domku si postavil malou větrnou elektrárnu

Pan Šebesta se v 80. letech rozhodl postavit si na Vysočině malý rodinný domek. Už od začátku mu bylo jasné, že tu počasí vládne nejčastěji velmi silný vítr. Jelikož mu myšlenka na svou soukromou větrnou elektrárnu nedala spát, přes všechny složité propočty si nakonec sen splnil. Za pomoci jeho přátel techniků mu to trvalo sedm let, v lednu 1989 už u něj natáčel štáb Československé televize.



