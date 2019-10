To, co ostatní před ním zvládli nejrychleji během necelých osmi let, to dokázal on za sedm měsíců. Během takto krátké doby zdolal totiž horolezec Nirmal Purja všech čtrnáct osmitisícových vrcholů světa a stanovil tak nový rekord. Pomohl mu nejen jeho nepálský původ, a tudíž dobrá orientace, ale hlavně výborná kondice ze služby u britských speciálních jednotek.