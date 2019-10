Vraha čerpadlářky usvědčil řetězec nepřímých důkazů. Začíná dotykem na pultu

Za vraždu čerpadlářky v Nelahozevsi má jít odsouzený David Šindler na 19 let do vězení. Jeho komplic Ivan Hollitzer stíhaný kvůli loupeži si má odsedět čtyři roky. Klíčovou roli sehrály kamerové záběry. Proti muži obžalovanému z vraždy pomohly ucelit to, čemu se říká „řetězec nepřímých důkazů“. Přímý proti Davidu Šindlerovi policisti nenašli, proti jeho komplici ano. Klíčovou stopou pro kriminalisty byl otisk prstů komplice Holitzera. Ten se těsně před úprkem dotkl okraje pultu.