Austrálie truchlí nad ztrátou tamní nejslavnější ovce. Sudokopytník jménem Chris žil šest let v divočině, sám, bez stáda, uprostřed australských hor. Poté, co zřejmě zaběhlého přežvýkavce před léty našli, z něj ostříhali vůbec největší množství vlny, přes 40 kilogramů. Chris se tak zapsal do knihy rekordů.