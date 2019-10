Deštivý začátek října pomáhá při vápnění Krušných hor. Vápno se díky tomu dostává rychleji do země, kde upravuje složení půdy. Od sedmdesátých let stav místních lesů vážně poškozovaly kyselé deště. Příčinou takzvané imisní kalamity byly škodlivé látky z průmyslového provozu. Během jednoho letu vynese vrtulník do lesů přibližně tři tuny vápna. Celkem jsou nad oblastí shozeny stovky tun.