Slovanskou epopej tvoří dvacet velkých pláten, která Alfons Mucha maloval od roku 1910 dalších osmnáct let a věnoval je Praze. Pražská rada teď schválila zapůjčení celého cyklu do Moravského Krumlova. Pokud záměr úspěšně projde zastupitelstvem, budou plátna na krumlovském zámku k vidění nejméně pět let. Připomeňte si Slovanskou epopej ve videu.