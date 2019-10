Lakmé ve Spalovači mrtvol nebo babička v Odcházení. Vlasta Chramostová měla mnoho podob

V neděli ve věku 92 let zemřela herečka Vlasta Chramostová. Signatářka Charty 77, jež podepsala spolupráci s komunistickou Státní bezpečností. Její slibnou kariéru dočasně zastavil zákaz vystupování kvůli její angažovanosti v roce 1968. Až do revoluce působila v disentu, poté se mohla vrátit na divadelní prkna. V roce 2015 byla uvedena do Síně slávy Národního divadla. Zde je krátký sestřih archivních záznamů.