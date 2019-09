Čínský prezident Si Ťin-pching se přišel v Pekingu spolu s ostatními čínskými státníky poklonit k mauzoleu Mao Ce-tunga. To naposledy navštívil čínský prezident při připomínce výročí 120 let od jeho narození. Čínská lidová republika vznikla 1. října 1949, od té doby v ní vládne Komunistická strana Číny. Země tak v úterý 1. října oslaví 70 let od svého vzniku.