Kazachstán produkuje nejvíc uranu na světě. Na bezjaderný status je země hrdá

Největším světovým producentem uranu je posledních deset let Kazachstán. Po roce 1992 se vzdal arzenálu jaderných zbraní, za dob sovětského svazu čtvrtého největšího na světě, a získal bezjaderný status. Uran vyváží k obohacení hlavně do Francie a Číny. Na bezjaderný status je ale země hrdá. Pod hlavičkou Mezinárodní agentury pro atomovou energii už dva roky provozuje mezinárodní banku nízko obohaceného jaderného paliva. To má kterékoliv zemi zajistit zdroje pro civilní užití, aniž by musely uran samy obohacovat.