Na německého ovčáka musí mít majitelé čas a energii, říká cvičitel

Němečtí ovčáci patří k jedné z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších psích ras - lidé je chovají u svých domů, hlídají různé objekty a používá je při své práci i policie. Na takzvaných vlčácích se oceňuje jejich spolehlivost a relativně dobrá cvičitelnost. A je to právě 120 let, co byl ustanoven chovný standard tohoto plemene. Víc o německých ovčácích vyrazil zjišťovat redaktor ČT Ondřej Topinka.