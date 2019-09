Patří do světové extratřídy v drezuře koní, které se věnuje od 10 let. Gari Zoher si připravil ukázku své práce exkluzivně pro ČT. Do České republiky přicestoval s lusitánskými koni z původem z Portugalska. Talentovaný Francouz vystoupí v pátek a v sobotu na výstavě Kůň v Lysé nad Labem.