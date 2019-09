Psí záchranáři nacvičovali hledání těl v sutinách. Posloužil k tomu areál bývalého lihovaru

Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje cvičila v sutinách bývalého lihovaru. Je to prý jedinečná možnost, jak si hledání osob vyzkoušet téměř v reálném prostředí. Do akce se proto dostali hlavně psi, kteří se na ostré zásahy teprve připravují. Výcvik takového zvířete pro záchranu v sutinách trvá čtyři až pět let. Ostrý zásah si vyzkoušeli třeba v roce 2014, kdy ve Vilémově po pádu mostu hledali v sutinách zavalené dělníky.