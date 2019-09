Felixe Porgese a dalších pětatřicet obětí nacismu připomínají v Praze kameny zmizelých neboli stolpersteiny. Dávají vzpomenout na lidi odvlečené do koncentračních táborů či na šibenici, z nichž jen málokdo se vrátil. Životy zmizelých rodin připomínají tam, kde žily naposledy. Do konce příštího roku by mělo být v Praze přibližně 360 stolpersteinů. Další přibývají i v Českých Budějovicích, Plzni nebo Písku.