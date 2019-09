Obchody v Brně lákají zákazníky na designové výlohy

Osm brněnských obchodníků svěřilo výlohy svých prodejen do rukou osmi lokálních designérů. A to i v obchodech, ve kterých by zákazníci design možná nečekali, třeba drogerii nebo zverimexu. Společně se tak přidali k boji proti vizuálnímu smogu v ulicích města. Zároveň chtějí design víc přiblížit lidem a nalákat je tak na festival Brno Design Days, který startuje počátkem října. Organizátorky ale doufají, že s koncem přehlídky spolupráce mezi designéry a obchodníky neutichne a designových výloh v Brně postupně začne přibývat.