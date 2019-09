Sněmovna znemožnila seriózní jednání o britském odchodu z Evropské unie a nutí ministerského předsedu k tomu, aby na mezinárodním poli kapituloval. Ve Westminsteru to prohlásil britský premiér Boris Johnson poté, co ho dolní komora zavázala vyjednat do konce října dohodu, nebo žádat Brusel o odklad, ale neopouštět k 31. říjnu Unii bez dohody. Poslechněte si jeho projev.