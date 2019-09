Do šatní skříně pro květinu. Farmářka vložila do lidí důvěru, peníze jí nechávají na místě

Do samoobslužných stánků s květinami si chodí lidé v Němčičkách a Morkůvkách na Břeclavsku. Jsou vůbec první svého druhu v Česku. Provozuje je místní farmářka, která sází na lidskou poctivost. Po nocích váže kytice, které pak vloží do opravené šatní skříně u cesty. Každý, kdo si pro květinu dojde, zaplatí sto korun, které vhodí do otvoru ve skříni. Květiny bude Slávka Horáčková vozit až do října, a pokud bude zájem, stánek otevře na jaře znovu.