Během pěti let na českých silnicích zemřeli tři silničáři, dalších pětačtyřicet po incidentu s řidiči utrpělo zranění. Ministerstvo dopravy se proto kvůli podobným kolizím chce víc zaměřit na nepozornost za volantem a nedodržení bezpečné vzdálenosti. Právě to také považuje za dva hlavní důvody, proč řidiči do aut údržby narážejí.