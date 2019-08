Kdy nastává ideální čas posílat dítě samotné do školy, aby si poradilo s hustou dopravou? Podle dopravních expertů v páté až šesté třídě základní školy, rodiče by ale předtím se svými ratolestmi měli cestu natrénovat. První samostatné kroky by pak raději měli několikrát sledovat bez vědomí dětí. Právě v provozu totiž vzniká 40 procent dětských úrazů, třetina z nich končí tragicky.