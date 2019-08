Mění se jako chameleon. Barvy na vojenských uniformách nově reagují na teplotu

Dvě sady maskovacího oblečení - do pouště a do našich podmínek - by už brzy mohly být minulostí. Na Technické univerzitě v Liberci vyvinuli nový typ uniformy, která mění barvu a reaguje tím na okolní teplotu. Když na ni působí teplota větší než třicet sedm stupňů, tak se postupně začne měnit v barvu připomínající písek. V běžném prostředí se pak během pár minut barevnost opět vrací k lesní variantě.