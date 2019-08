Myslivci na Blanensku vypustili do přírody nedaleko obce Běleč třicet mladých zajíců. Do Bělče putovala zvířata až z Polkovic ve Zlínském kraji. Tam se o ně od jara staral Petr Indrák, který se chovem zabývá už patnáct let. „Připravujeme je tím, že začínáme přikrmovat zeleným. Chystáme je tak, aby měli přechod na pestrou stravu co nejjednodušší,“ popisuje chovatel.